Tret de sortida a la Conference League

El 2021 portarà una nova competició futbolística amb dos equips del país

El 2021 portarà novetats al món del futbol i una d’aquestes serà el retorn d’una tercera competició de clubs al futbol europeu, com ja passava a l’època de la Recopa, la UEFA Conference League. Aquesta reestructuració dels tornejos continentals afectarà de ple els equips de la Lliga Multisegur Assegurances, ja que el segon classificat de la lliga i el campió de la Copa ja no disputaran més l’Europa League (segon campionat en importància) com feien els últims anys, sinó que passaran a jugar només el nou torneig.

L’Europa League quedarà reservada només per als equips de les 15 principals lligues europees