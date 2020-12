L'FC Andorra tanca l'any amb el segon lloc 'virtual' del subgrup 3A

Actualitzada 26/12/2020 a les 06:57

L’FC Andorra va tancar l’any sisè a la classificació de Segona B després del triomf a l’Hospitalet, tot i que es tracta d’una posició enganyosa, ja que els tricolors han jugat dos partits menys que la majoria dels rivals. De fet, pel que fa a coeficient (la fórmula de punts per partit disputat que s’utilitza per equiparar els subgrups que tenen 10 equips amb els que en tenen 11) l’equip de Nacho Castro és segon, només per darrere del Nàstic de Tar­ragona. Els catalans tenen 1,77 punts per partit (16 punts en nou duels), mentre que l’FC Andorra en suma 1,71 (12 punts en set partits).



Des del vestidor tricolor, Carlos Martínez va manifestar que “està sent una lliga molt igualada” i va afegir que “és una lliga diferent, però ens hem de sobreposar”. A més a més, els jugadors com Iker Goujon van desitjar que “després d’un any complicat arribi un 2021 carregat de notícies positives”.