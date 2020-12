Esprint per les mínimes

Els esportistes esgoten els últims mesos per classificar-se per als Jocs de Tòquio

Actualitzada 26/12/2020 a les 06:53

Marc Basco Andorra la Vella

Amb el final d’any i l’inici del 2021 els esportistes del país esgoten les opcions per aconseguir la mínima i ser als Jocs Olímpics de Tòquio que arrencaran, si la pandèmia ho permet, el 23 de juliol. Només Mònica Doria està classificada, però diversos atletes estan intentant millorar les seves marques per ser a la cita olímpica.



Dos dels esports que no han fallat els últims Jocs són la natació i l’atletisme, tot i que a Rio van participar-hi amb invitació i no amb mínimes com sí que s’havia fet en ocasions anteriors. Des de totes dues disciplines es confia a aconseguir una classificació directa per al 2021, tot i admetre que serà complicat. Des de la Federació Andorrana d’Atletisme el president, Josep María Missé, va assenyalar al Diari que “crec que en Pol Moya i en Nahuel Carabaña estan en una bona posició i podrien fer-la si fan un pas endavant, però són unes marques molt exigents i no hem de pressionar-los”.



Pel que fa a la natació, el president de la FAN, Joan Clotet, va destacar que “dels cinc nedadors de l’equip nacional crec que el Bernat Lomero i la Nàdia Tudó són els que tenen més opcions. Lluiten per la mínima B fins al juny i l’Europeu serà l’esprint final”. A més, va afegir que “aposto que algun dels dos podrà fer-la però les circumstàncies no ens hi ajuden gaire”. Aquests dos esports poden gaudir de les places d’universalitat, tot i que encara s’ha de veure com es repartirien, ja que es podrien assignar dues per a cada esport (una per a home i una altra per a dona). Les dues federacions tenen la voluntat de tenir representants a Tòquio però no s’ha decidit qui.

Pel que fa a un altre esport clàssic com el judo, la situació és a hores d’ara complicada, ja que des del retorn de l’activitat només hi ha hagut una competició i el calendari de l’any vinent està ple d’incerteses. En aquest sentit, el director esportiu de la Fandjudo, Dani Garcia, va assegurar que “estem en espera de rebre notícies, els nois entrenen amb ganes però ara mateix és tot molt incert”. Tampoc sembla probable que hi hagi representació en karate, que serà esport convidat a Tòquio, ja que el màxim dirigent de la FAK, Xavier Herver, creu que “és quasi impossible. Ens quedaria una invitació però és força complicat”.



Les invitacions per als Jocs Olímpics s’atorguen en una comissió tripartida entre el COI, la federació internacional de cada disciplina i el comitè organitzador dels Jocs, que estudien les propostes que fa la federació de cada país a través del seu Comitè Olímpic Nacional.



DELEGACIONS A LA BAIXA

Les delegacions d’Andorra als Jocs Olímpics d’estiu van a la baixa durant les últimes cites olímpiques i Rio 2016, en què hi va haver quatre atletes del país, van ser els Jocs amb menys esportistes de casa des que es van celebrar a Seül el 1988.