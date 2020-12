El Club Moto-Neu nega que posi en perill els entrenaments a pistes

Afirma que no hi ha hagut cap problema i que els socis saben que no es pot circular quan estan operatives

Marc Basco Andorra la Vella

Els responsables del Club Moto-Neu d’Andorra van negar que es posin en perill els entrenaments dels clubs d’esquí a les pistes amb les motos de neu, tal com havien assegurat algun dels clubs del país. De fet, l’Esquí Club Pas de la Casa-Grau Roig va enviar un comunicat als pares dels esquiadors assegurant que es cancel·laven els entrenaments a causa de la presència de les motos de neu a les pistes que hi havia reservades per a les sessions preparatòries dels clubs, que posaven en perill els esquiadors, un fet que es contraposa amb la versió dels usuaris de les motos de neu.



Des del Club Moto-Neu d’Andorra van negar al Diari aquest extrem i van assegurar que no hi ha hagut cap problema des que s’han reprès els entrenaments a Grau Roig. A més, des del mateix club es va fer una circular interna a tots els socis de l’entitat en què s’advertia que “està prohibit circular per les pistes quan estan operatives, i hi ha horaris per travessar-les i no posar ningú en risc”. Per últim, remarquen que les motos de neu no som el problema perquè des del club sempre s’han seguit totes les normatives i indicacions escaients.



D’altra banda, demà s’obriran pistes a tres sectors més per la represa de l’activitat i entrenaments dels clubs. De moment els tecnificats podien entrenar al Bosc de Grau Roig i a Esparver, Àliga Alta, Esquirol i Corb del Tarter. A partir de demà també hi haurà pistes disponibles per als clubs a Grau Roig (Bosc, Clot i Pala Nova), Pal (a Serra, Avets, Planell, el Beç, i el Besurt III) i a Arcalís (Canals, Planell, Circuit Coma, Pleta i Canaleta). Es preveu que puguin entrenar unes 1.300 persones.