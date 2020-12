Les federacions catalanes demanen que tornin les lligues al gener

Actualitzada 24/12/2020 a les 07:00

La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) i la Federació Catalana de Futbol (FCF) van reunir-se amb el vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, per demanar canvis en les restriccions que hi ha al territori veí en relació amb l’esport federat. Una de les peticions és que les lligues d’àmbit català de futbol i bàsquet puguin arrencar durant el mes de gener, a més de l’autorització per celebrar partits amistosos de manera immediata. A més, els responsables dels dos ens federatius van proposar que no s’aturin les competicions ni entrenaments en el cas que empitjorin les dades sanitàries a Catalunya.



Aquestes mesures afectarien els clubs del país que competeixen a les lligues de Catalunya de bàsquet i futbol com el MoraBanc, l’Enfaf, el CE Sant Julià, l’FS Encamp o l’FC Andorra.