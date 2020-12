Acord entre la FAP i la Fecapa per fer entrenaments de tecnificació conjunts

Actualitzada 24/12/2020 a les 07:02

Redacció Andorra la Vella

La Federació Andorrana de Patinatge (FAP) i la Fecapa (Federació Catalana de Patinatge) van signar un conveni per desenvolupar un centre de tecnificació d’hoquei patins conjunt a la Seu d’Urgell i a Andorra per a les categories benjamina, alevina i infantil, tant masculina com femenina. La intenció és que els esportistes tecnificats de la Fecapa que entrenen a la Seu d’Urgell passin a fer-ho de manera conjunta amb els joves del Principat.



Tres entrenadors catalans (Jordi Camps, Jordi Garcia i Lluís Rodero) dirigiran entrenaments conjunts de tecnificació una vegada al mes i s’aniran alternant les dues seus disponibles, el pavelló municipal de la Seu d’Urgell i el pavelló comunal d’Andorra la Vella, tot i que a causa de la Covid-19 les sessions es fan separadament sense barrejar els grups de convivència. El dia 15 es va fer la primera sessió a la instal·lació de l’Alt Urgell i dimarts es va fer la primera a Andorra la Vella.