Un milió de retorn per a la Massana i 400 participants a l'MTB Clàssic-Pyrenees

La Massana serà l’epicentre de l’Andorra MTB Clàssic-Pyrenees, la cursa de BTT per etapes emmarcada a l’Andorra Multisport Festival que organitzaran Ironman i Govern. L’organització preveu que hi hagi una participació d’unes 400 persones (la prova es fa per parelles) i s’espera un retorn proper al milió d’euros, concretament 992.000 euros. Les previsions inclouen uns 1.200 acompanyants i que cada persona es gasti uns 155 euros per jornada al país.



La cursa tindrà un format de quatre jornades amb un pròleg i tres etapes. Les dues primeres seran amb sortida i arribada la Massana, la tercera serà entre Canillo i la Massana, i l’última entre Naturlandia i la Massana. En total hi haurà 153 quilòmetres i un desnivell de 5.000 metres per a una prova que estarà englobada a les Epic Series i classificarà per a la Cape Epic de Sud-àfrica.