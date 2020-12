Mana la llei d'Adams (92-81)

Actualitzada 23/12/2020 a les 06:47

EL VESTIDOR

“Felicito l’equip per l’esforç”

Ibon Navarro. El tècnic del MoraBanc Andorra va destacar la bona actuació de l’equip i va assenyalar que “felicito el meu equip per l’esforç, crec que hem fet una bona actuació i hem competit contra el millor equip d’aquesta competició”, i va afegir que “hi ha hagut dos jugadors, Adams i Weems, que han controlat el partit i nosaltres no els hem pogut aturar ni tampoc hem pogut controlar la seva inspiració i el seu talent”.

El MoraBanc Andorra va caure 92 a 81 a la pista de la Virtus de Bolonya en un duel marcat per l’estratosfèrica actuació de Josh Adams amb 33 punts i també pel debut del jove Albert Pons. Amb aquesta derrota els tricolors ja saben que acabaran en quart lloc al grup C de l’Eurocup i això ja aclareix el camí dels tricolors al Top-16 al grup H, en què es veuran les cares amb l’Herbalife Gran Canària, el Mornar Bar de Montenegro i un rival que serà o del Joventut de Badalona o el JL Bourg en Bresse, que han de jugar un duel ajornat el 30 de desembre, tot i que previsiblement seran els francesos.El MoraBanc Andorra va entrar bé al partit en el que va ser un intercanvi de cops a totes dues bandes que feia canviar el lideratge entre tots dos equips. Sense Teodosic, el clar protagonista dels locals va ser l’exjugador de l’Unicaja Josh Adams, que va fer un recital, mentre que dels tricolors ho era el jove Albert Pons. L’aler no va tenir el debut somiat perquè van assenyalar-li una falta esportiva només entrar, tot i que va poder refer-se al final del primer quart amb els primers punts, que van deixar el marcador en el 23 a 19. El duel se seguia jugant des del triple amb un inspiradíssim Adams (va arribar al descans amb 17 punts i cinc triples), que veia com Sergi Garcia i Jelínek eren els únics que podien contrarestar-lo. Un triple del txec posava els tricolors 30 a 31 per davant, però els bolonyesos feien gala de la seva qualitat amb un 10 a 0 de parcial. El MoraBanc, però, va poder reaccionar al final i el matx arribava al descans amb una diferència gairebé mínima de 49 a 47.A la represa el duel seguia amb la mateixa història, amb Adams encistellant des del triple com qui obre la porta de casa. Els tricolors, tot i anar sempre a remolc, no li perdien ni de bon tros la cara al partit i aconseguien mantenir la diferència al voltant dels cinc punts, però quan s’arribava aquí els locals semblaven posar una marxa extra en un quart que va acabar 75 a 69.El malson en forma de base-escorta nord-americà no s’acabava, i Adams obria l’últim quart amb un espectacular 3+1 tot i una bona defensa dels tricolors. Aquesta acció ja demostrava que malgrat la bona feina tricolor ahir no era el dia, i si a la inspiració d’Adams s’hi afegia la de Kyle Weems amb 18 punts les opcions de guanyar es convertien en pràcticament impossibles. El MoraBanc, però, no va deixar d’intentar-ho en cap moment tot i ser conscient de les dificultats, i va acabar caient per 92 a 81 contra una Virtus que va tancar la primera fase de l’Eurocup com l’únic equip capaç de guanyar els 10 partits que ha disputat. Tunde Olumuyiwa amb 9 punts, 8 rebots, 2 assistències, 2 recuperacions i 19 de valoració va ser el millor dels tricolors, mentre que David Jelínek va ser el màxim anotador dels tricolors amb 21 punts i cinc llançaments des de la línia dels tres punts.Ara, els tricolors es prenen un petit descans, però passen de coco a coco, i és que passaran d’enfrontar-se al millor equip de l’Eurocup a un dels millors de la Lliga Endesa, ja que diumenge visitaran el Tenerife de Txus Vidorreta, segon classificat a l’ACB i que només ha perdut durant aquesta temporada contra el Barça i el Baskonia.