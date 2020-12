Els federats dels clubs poden tornar avui a l'activitat a pistes

L’executiu va aprovar el protocol per iniciar la segona fase de represa

Els membres dels clubs d’esquí poden tornar avui a l’activitat després que el Govern aprovés ahir el protocol presentat per la Federació Andorrana d’Esquí per tal de reprendre els entrenaments. Després que el dia 16 comencessin a esquiar els membres dels equips nacionals, EEBE i tecnificats, la següent fase era autoritzar la resta de membres dels clubs (en total s’arribaria a unes 1.300 persones des dels sub-8 fins a master i comptant també els diferents tècnics), i tal com va explicar el Diari, l’executiu volia esperar al final de les escoles per tal d’evitar que els esquiadors coincidissin amb diferents