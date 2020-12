Satisfacció per la feina feta i mirada fixa sobre l'any que ve

Els responsables del Circuit d’Andorra destaquen la bona organització durant el Trofeu Andros

Actualitzada 22/12/2020 a les 06:37

Marc Basco Andorra la Vella

Els responsables del Circuit d’Andorra-Pas de la Casa van fer una valoració més que positiva de la presència del Trofeu Andros, que va visitar el país per 28a vegada consecutiva, tot i les diferents dificultats derivades de la pandèmia. Tot i la incertesa dels últims mesos, el resultat va ser satisfactori i el director del Circuit d’Andorra-Pas de la Casa, Àlex Bercianos, va explicar al Diari que “va ser brutal, estem molt contents d’haver pogut fer un esdeveniment així amb la que està caient, i a més, haver-lo fet amb tan bona nota”. A més, va explicar que “va ser tot un repte en l’àmbit organitzatiu perquè nosaltres fem curses i no estem acostumats a moltes d’aquestes coses, i va ser tot un estrès organitzar un esdeveniment així per a 250 o 270 persones”. De fet, des de l’ACA van preparar un protocol que comptava amb la realització d’uns 500 tests al llarg del cap de setmana, i la majoria de participants també s’havien fet proves en origen abans d’arribar al país. En aquest sentit, Bercianos va comentar que “no vam tenir cap positiu i això és una satisfacció per a nosaltres”.



En l’àmbit esportiu també va sortir tot rodat i des de l’organització de l’Andros van destacar el canvi de traçat que es va fer entre les jornades de divendres i dissabte. “Va ser totalment atractiu i aplaudit per tothom, especialment pels pilots i pels organitzadors de l’Andros”, va explicar Bercianos, que va afegir que “en l’àmbit esportiu hem fet un pas endavant, tenim més experiència i hem tret el màxim de profit”. De fet, el director del circuit va explicar que Max Mamers (promotor del campionat) “va felicitar-nos i va dir-nos que el nostre és el millor circuit del campionat”. Amb tot això, ara toca mirar cap al futur, el 2021 hi ha contracte i només resta asseure’s en el futur.



L’arribada de l’Andros també va servir per a l’altre gran campionat que organitza l’ACA, les Crèdit Andorrà GSeries, i Bercianos va admetre que “el protocol que teníem ara no canviarà gaire i l’Andros ha estat una mica una prova pilot o de conillets d’Índies, ja no només per a les GSeries, sinó també per a qualsevol esdeveniment que es faci al país”.