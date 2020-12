Preparada per al gran salt

Actualitzada 22/12/2020 a les 06:32

VALL BANC PATROCINARÀ VICKY JIMÉNEZ KASINTSEVA TRES ANYS

Vall Banc patrocinarà durant els propers tres anys Vicky Jiménez. La tennista va mostrar-se satisfeta i agraïda per aquest suport “que m’ajudarà en el projecte esportiu dels propers anys”, i el director de negoci, Sergi Martín, va destacar que “serà el patrocini esportiu més important de Vall Banc i ella representa els valors amb què ens agrada associar-nos”.

Vicky Jiménez Kasintseva ha viscut un any de bojos en què acaba en segona posició del rànquing mundial júnior, però ja té la vista posada en el 2021, on, tot i tenir 15 anys, se centrarà en el circuit sènior. Aquest any va arrencar de la millor manera possible amb la victòria a l’Open d’Austràlia júnior, però després va arribar la pandèmia i el retorn a la competició en aquest tram final del 2020 amb la disputa tant de campionats sènior com d’algun de la seva categoria.Amb l’any pràcticament acabat és el moment de fer balanç d’uns mesos que han situat la tennista a la primera línia internacional. “Va començar molt bé amb la victòria a Austràlia, que va ser molt inesperat i impressionat”, va reflexionar Jiménez Kasintseva, que va afegir que “després els tres mesos d’aturada em van fer perdre el ritme perquè just estava en el meu millor moment”. L’esportista va admetre que aquest any ha tingut moments complicats, i va destacar que “a Roland Garros potser vaig notar una mica la pressió i no estava amb les millors sensacions després de tres mesos d’aturada”, i va agregar que “tot i això estic contenta que al tram final de l’any he pogut recuperar sensacions i el meu nivell, i vaig poder guanyar algun torneig que em va donar confiança”. Per últim, va mostrar-se satisfeta amb el còmput global i va cloure que “llàstima no haver pogut acabar l’any en el número 1 mundial, però he fet tot el que he pogut, encara em queden molts anys i extrec moltes coses positives d’aquest any, que m’ha ajudat a créixer, a més, ser el número 2 tampoc no està malament”.Més enllà dels resultats, el 2020 ha estat un any de creixement per a Vicky Jiménez Kasintseva i el seu pare i tècnic, Joan Jiménez, va reconèixer que “aquest ha estat un any molt positiu amb molts esdeveniments que l’han fet més jugadora”, i va agregar que “ara és una jugadora més completa i amb la progressió que portava els últims anys era més difícil treballar aspectes tècnics, i en aquest sentit la pandèmia ens ha afavorit per treballar la millora tècnica, tàctica i d’estratègia”. En definitiva, Joan Jiménez va resumir que “la Vicky avui és millor jugadora que l’any passat i la veig preparada per fer el salt a la WTA encara que sigui un salt qualitatiu força gran”. En aquest aspecte, la tennista va assenyalar que “el gran pas endavant que he fet aquest any ha estat en l’aspecte mental, ser més constant, no tenir tantes explosions mentals i ser més positiva amb mi mateixa”.Amb el 2020, almenys esportivament, ja finalitzat, Vicky Jiménez Kasintseva té entre cella i cella un 2021 que començarà per la porta gran amb la participació en l’Open d’Austràlia en categoria sènior. Com ja va explicar el Diari al maig, l’organització del torneig va atorgar-li una carta amb una wild card per a l’edició del 2021 després del triomf júnior al febrer. En cas d’haver entrat al Top-200 mundial hauria arrencat directament al quadre gran, però com que no va ser el cas haurà de participar a la fase prèvia que es farà del 10 al 13 de gener a Dubai per motius sanitaris. Sobre aquesta cita, la tennista va declarar que “estic molt contenta que es faci [la celebració del torneig ha estat en dubte a causa de la Covid-19] perquè perdre una oportunitat així hauria estat una llàstima”, i va afegir que “després ja ho veurem, si aconsegueixo classificar-me aniré cap a Austràlia, però ja ho veurem perquè serà molt difícil”. A més d’aquesta estrena, el seu 2021 estarà centrat majoritàriament a seguir evolucionant al circuit WTA, però també tindrà espai per fer algun Grand Slam júnior i també tornejos de grau 1 per intentar aconseguir el repte “d’intentar recuperar el número 1, tot i saber que serà difícil”.Més enllà del calendari, l’entrenador i pare, Joan Jiménez, té clar que “aquest serà un any important per veure quin és el camí”, i va afegir que “es pot consolidar com a jugadora al circuit professional, començarà a fer passos i estem il·lusionat i amb ganes de treballar perquè crec que serà un gran any per a nosaltres”. Per últim, va cloure que “té qualitats importants i molt talent, i en dos anys podem assolir un físic que ens farà estar capacitats per obtenir grans reptes”.