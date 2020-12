El MoraBanc cau a Bolonya i acabarà quart a l'Eurocup

Actualitzada 22/12/2020 a les 20:55

El MoraBanc Andorra ha perdut 92-81 a la pista de la Virtus de Bolonya en un duel que ha estat marcat per la gran actuació de Josh Adams, millor del partit amb 33 punts. Amb aquesta desfeta, els tricolors ja saben que seran quarts a la fase regular de l'Eurocup i que s'enfrontaran al Top-16 a Gran Canària, Mornar Bar de Montenegro i Joventut de Badalona o JL Bourg en Bresse al grup H de la següent fase. La bona notícia del matx ha estat el debut d'Albert Pons amb el primer equip tricolor.

El matx ha arrencat amb igualtat i amb els atacs imposant-se a les defenses, tot i que sense cap dominador clar. Al segon quart els tricolors s'han posat per davant 30-31, però els locals han respost amb un 10-0 de parcial amb un gran Adams, tot i que el MoraBanc ha pogut retallar diferències i arribar 49-47 al descans.

A la represa, Adams seguia sent l'amo del partit però els tricolors no es desenganxaven del partit tot i la superioritat en qualitat del conjunt italià i arribaven als deu últims minuts amb opcions (75-69), però els locals no han deixat escapar la victòria i han tancat la fase regular amb 10 triomfs en 10 partits.

Els tricolors tancaran la setmana diumenge a Tenerife, i dimarts visitaran el Mònaco en un duel ja totalment intranscendent.