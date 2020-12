El MoraBanc Andorra desitja bones festes

Jugadors i tècnics reciten la nadala "Fum, fum, fum"

Actualitzada 21/12/2020 a les 13:52

Redacció Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra ha compartit per les xarxes socials la seva particular felicitació de Nadal. Jugadors i tècnics apareixen en un vídeo on reciten la tradicional nadala "Fum, fum, fum" amb un estil propi i que ha agradat als usuaris de Twitter, que ja han començat a fer difusió de l'audiovisual i comentar-l'ho.

