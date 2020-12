La inflexió es diu 'Estu'

Actualitzada 20/12/2020 a les 07:03

VISITA DE L'"ESTU" A LA "BOMBONERA" I AQUELL TRIPLE DE TOMAS SCHREINER

L’equip col·legial no sap encara què és conquerir la bombonera i ha patit nou derrotes en les seves nou visites, comptant les dues etapes del MoraBanc a l’ACB. Dels nou enfrontaments al Poliesportiu alguns van ser ben patits, com el que va decidir un triple de Tomas Schreiner a la darrera alenada d’aquell 5 de març de 2016.

El MoraBanc Andorra, entre molts altres aspectes, s’ha caracteritzar darrerament per aixecar-se de les seves cendres. Evidentment, la situació no convida a pensar en l’au Fènix ni en resurrecciones impossibles, però les darreres derrotes, quatre consecutives i dos a la Lliga Endesa que han fet mal, han deixat el vestidor amb un pòsit certament amarg. A més, la infermeria es troba massa plena –amb Diagne, Senglin, Dime i Tyson Pérez fora de combat– i la rotació es presenta curta –10 jugadors disponibles– per afrontar els propers compromisos. El més imminent, el d’aquest migdia al Poliesportiu, davant del Movistar Estudiantes (12.30 h) i sempre que l’equip ha patit alguna baixa de pes, el grup ha sabut fer un pas endavant i treballar en victòries corals. La d’avui es presenta innegociable per no perdre el fil de la zona noble i per seguir aspirant a acomodar-se entre els millors de l’ACB.L’aler pivot del MoraBanc Andorra i una de les veus autoritzades del vestidor tricolor, Nacho Llovet, va destacar que “potser ens hem de tranquil·litzar una mica en alguns moments perquè la feina que estem fent és bona i l’ambient a l’equip tot i les derrotes continua sent molt bo”. En aquest sentit, el tècnic Ibon Navarro va subratllar que “els jugadors estan mentalment bé tot i que és cert que estem justets ara mateix per les baixes”. L’entrenador vitorià, però, té molt clar que “no volem convertir la situació en una excusa”. Navarro va afegir que “la temporada no acaba ara i el que hem de fer és seguir treballant bé perquè en algun moment tornarem a ser-hi tots”. És evident que les baixes es noten i afecten i el tècnic va lamentar que les lesions “no ens han permès aplicar la idea de rotacions que teníem després de la Covid”.L’equip col·legial ha guanyat cinc partits i ha patit nou derrotes i està oferint una versió millorada respecte a les temporades anteriors. L’equip de Javier Zamora té jugadors de talent i amb capacitat anotadora com Roberson, Abramovic, Gentile, Vicedo, Gedraitis o Arteaga. “L’Estudiantes té grans jugadors i està clar que a l’ACB per guanyar cada partit has de fer un gran partit, ho sabem i això hem de fer” va indicar Llovet. Els madrilenys arriben al Principat amb tota la plantilla disponible, excepte l’absència coneguda de llarga durada de l’escorta francès i ex del Barça Edwin Jackson, amb un trencament de canell.