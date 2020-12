El Circuit d’Andorra-Pas de la Casa viu la primera jornada del Trofeu Andros, segona edició amb cotxes elèctrics

Arrenca l'Andros Raül Ferré, Edgar Montellà, Àlex Español i Àlex Machado, els joves pilots de l'ACA, ahir al Circuit d'Andorra-Pas de la Casa. FOTOESPORT

Actualitzada 19/12/2020 a les 06:29

Ivan Álvarez Andorra la Vella

La 32a edició del Trofeu Andros ja ha apujat el teló al Circuit d’Andorra-Pas de la Casa. La cita, únic premi del calendari que se celebra fora del territori francès, representa, enguany, el 25è aniversari de la primera arribada de la competició a Andorra, el 1995. La present és la segona edició amb presència de vehicles elèctrics i, evidentment, sota unes estrictes mesures sanitàries a causa de la pandèmia de la Covid-19.

Moltes de les mirades se centren en la representació andorrana, en els quatre joves pilots de l'Automòbil Club d’Andorra (ACA) presents a la graella de la categoria Enedis Trophée Andros Electrique, Edgar Montellà, Àlex Machado, Raül Ferré i Àlex Español. Ahir es va celebrar la primera jornada, amb els entrenaments cronometrats, les mànegues classificatòries i les finals. Un dels més il·lusionats, sens dubte, és Àlex Español: “És la primera vegada que hi participo i estic molt emocionat i agraït de poder estar en una de les proves d’un campionat com és el Trofeu Andros.” El jove pilot, de 19 anys, afronta la prova “com una molt bona experiència i amb ganes de fer-ho el millor possible”. Per Español, “serà tot un repte adaptar-se a les condicions del cotxe, ja que és la primera vegada que tinc l’oportunitat de pilotar un cotxe el cent per cent elèctric, tracció al darrere i amb 280 claus per roda”. El mateix cotxe que avui, a la segona jornada, conduirà Àlex Machado, el campió del món de la Super­Rok Cup, que, enguany fa el salt a la Fórmula 4, i que també rebrà el bateig a l’Andros: “Tinc molt bones sensacions, estem agafant feeling amb el cotxe i a la pista, ja que tot és diferent”. Machado vol anar amb “pensament positiu” i “disposat a aprendre, perquè són aquestes petites coses les que ajuden a créixer com a pilot, canviar de disciplina i fer coses noves”. Qui no amaga que el seu gran objectiu és guanyar és Raül Ferré, recentment campió d’Espanya i de Catalunya de munta­nya en categoria II. A la jornada d’ahir va dominar les dues mànegues per davant d’Edgar Montellà i Àlex Español, i va apuntar que tenia “sensacions molt bones, hi vaig amb moltes ganes”. A més, va destacar que “la pista és perfecta i que “l’objectiu és guanyar però, sobretot, divertir-me”. Edgar Montellà, per part seva, va reconèixer que “m’ha costat adaptar-me una mica al cotxe. Estem acostumats a córrer amb tracció al darrere, però ens hem acabat sortint prou bé”. El pilot va explicar que “estem lluitant amb el Raül [Ferré] per la primera plaça i, sobretot, estem contents i gaudint de l’experiència”.



Sébastien Loeb, l’atracció

El nou cops campió del món de ral·lis Sébastien Loeb és un dels participants mediàtics de la cita andorrana. Ahir va ser 13è a la primera mànega, que va dominar el vigent guanyador del Trofeu Andros, Aurélien Panis, amb un Audi.



Aquesta tarda, a partir de les 16.00 hores, segona i darrera jornada de la cita amb les tres mànegues classificatòries i les finals.