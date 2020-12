50 anys junts

Una exposició fotogràfica que recull el mig segle de vida del BC MoraBanc Andorra. És un dels actes més destacats i més emotius que el club i les autoritats han preparat per commemorar els 50 anys de vida de l’entitat. Un trajecte en imatges que ja es pot gaudir al CIAM.

Actualitzada 19/12/2020 a les 07:10

Ivan Álvarez Andorra la Vella

Aquells que acostumen a tenir tirada per girar la vista enrere, per veure com hem canviat o com ha evolucionat l’esport i el país, el MoraBanc Andorra els convida a un recorregut fotogràfic pels 50 anys de vida de l’entitat. Una exposició amb imatges i objectes històrics que suposen un traçat nostàlgic per les cinc dècades del club, d’una llavor que aquell Club de Basket Les Escaldes va decidir plantar el 12 de juny del 1970.



“Es fa difícil escollir una foto i, menys, una que no hi sigui. Ara bé, potser es troba a faltar una imatge que no es va produir, la d’un ascens a l’ACB [el darrer, el 2014] amb la nostra gent i amb el pavelló ple”, va apuntar el president del club, Gorka Aixàs. El darrer salt a l’elit el llavors River Andorra el va certificar fora de la pista i després de la derrota del Palència a la pista del Breogan. Aquesta, malgrat la desbordant alegria de l’històric moment, és una foto impossible d’un record indeleble. D’altres imatges sí que hi són: la dels pioners, una de la recordada directiva amb la dupla Joan Alay i Eduard Molné, de partits a la sala de festes d’Escaldes, la celebració del primer ascens a l’ACB davant el Càceres (1992) i la dutxa del presi Manel Arajol i el tècnic Edu Torres o, més actual, d’aquest maleït 2020 però encara en prepandèmia, la d’una abraçada ja icònica entre Ibon Navarro i Francesc Solana per celebrar l’accés a les semis de la Copa del Rei de Màlaga.



Oberta al públic

L’exposició, inaugurada ahir, i que acull l’edifici CIAM a Escaldes-Engordany fins al 27 de febrer, ja és oberta al públic. La mostra permet, a més, comprovar com moltes vegades “l’esport adopta un format cultural”, parafrasejant la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva.