Lima no es tanca a recórrer contra la decisió de la FIFA

El central demana els arguments jurídics en què es basa la desestimació

Un cop coneguda la resolució de la FIFA de no atendre la demanda d’inhabilitació per a tota la vida del president de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), Fèlix Álvarez, que va presentar Ildefons Lima, els advocats del jugador han sol·licitat els fonaments de dret per estudiar el següent pas a realitzar. D’aquesta manera, el futbolista no tanca la porta a recórrer contra la decisió de la FIFA, sempre depenent de quin sigui el contingut de la informació demanada i de quins siguin els arguments jurídics de la FIFA per haver desestimat la seva petició.



En el moment que Ildefons Lima