Verdú guanya el supergegant FIS de Zinal

Vargas també ha competit i ha estat 14è en una competició amb més de 120 esquiadors

Actualitzada 17/12/2020 a les 19:33

Redacció Andorra la Vella

Després de vèncer ahir al gegant de Veysonnaz, Joan Verdú ha assolit un nou triomf avui al supergegant FIS de Zinal. En la prova, hi han participat més de 120 esquiadors, entre els quals també hi era Matías Vargas, que ha ocupat la 14a posició final a 1''35 de Verdú. "Només havia pogut fer un dia d’entrenament de supergegant, la setmana passada. Tot i això, he esquiat molt bé avui", ha comentat Verdú.



Després del supergegant, s'ha disputat una mànega d'eslàlom per completar la supercombinada dels Nacionals de Suïssa, en la qual Verdú ha quedat fora a una porta del final. Vargas ha finalitzat a 6''49 del vencedor, en aquest cas el suís Reto Meachler. Demà es disputa un segon supergegant a la mateixa estació, corresponent als Nacionals Suïssos.



Novè lloc de Roger Puig en l'estrena

D'altra banda, Roger Puig ha disputat avui la primera prova de la temporada amb les dues primeres de les quatre Copes d'Europa d'esquí Para alpí que estan previstes per aquesta setmana. Ha estat a l'estació suïssa de St. Moritz, on ha assolit un novè lloc en el primer gegant, mentre que no ha pogut completar la segona prova. L'esquiador andorrà ha sumat 29 punts en la primera cita europea. Demà i dissabte competirà en les dues proves d'eslàlom.