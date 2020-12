Els esquiadors de la FAE entrenen a Grau Roig

Els esquiadors avui preparant-se per entrenar a Grau Roig

Actualitzada 16/12/2020 a les 14:26

Els corredors tecnificats de la FAE ja tenen l'autorització per arrencar els entrenaments i des d'avui mateix ja poden fer-ho a Grau Roig. En total, uns 80 esportistes entre els equips nacionals i els equips EEBE sub-14, sub-16 i sub-19 ja poden preparar-se a la pista d'El Bosc a la zona de la Coma Blanca.

Tant la Federació Andorrana d'Esquí com els clubs del país van demanar el dia 4 de desembre autorització al Govern perquè es poguessin iniciar els entrenaments dels corredors tecnificats tot i que les estacions no havien iniciat la temporada i tant l'executiu com Ski Andorra van donar posteriorment l'OK.