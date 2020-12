Els equips federats i els tecnificats tornen a l'activitat i els clubs ho faran el 23

Actualitzada 17/12/2020 a les 06:07

TRIOMF DE JOAN VERDÚ AL GEGANT DEL CAMPIONAT DE LIECHTENSTEIN

Joan Verdú va guanyar ahir el gegant del Campionat de Liechtenstein que es va disputar a l’estació suïssa de Veysonnaz. L’esquiador va fer el tercer millor temps a la primera mànega i va aconseguir el millor a la segona, amb un registre final de 2’24”59, amb 0”17 de marge respecte a Livio Simionet i 0”87 sobre Nick Spoerri, tots dos suïssos.



L’esquiador va manifestar que està “molt content de com he estat esquiant aquests dies, i això confirma que estic en un bon estat de forma”. A més, l’andorrà va afegir que “la carrera ha estat amb una primera mànega correcta i amb una molt bona segona mànega, que m’ha permès entrar primer i guanyar”.

Part dels esquiadors federats del país van poder tornar ahir als entrenaments a Grau Roig després que el Govern autoritzés els protocols sanitaris per fer-ho. En aquesta primera fase de la represa els esportistes poden entrenar a la pista el Bosc i utilitzar el remuntador de la Coma Blanca amb un màxim de dues persones. Els autoritzats a entrenar són els equips nacionals (actualment són fora del país) i EEBE de la FAE, així com els tecnificats dels clubs de les categories sub-16 i sub-14. A més, alguns sub-12 podran entrenar a l’Estadi M. Capo Mateu del Parador Canaro.Aquesta fase es mantindrà fins al 22 de desembre i, segons ha pogut saber el Diari, Govern estudia que l’endemà puguin esquiar ja tots els membres dels clubs, unes 800 persones. El motiu per arrencar el dia 23, si s’acaba autoritzant per part de l’executiu, és que el dia anterior acaba l’escola i així no hi hauria interacció entre diferents grups estables, l’escolar i el de l’esquí, ja que en cas d’algun contagi complicaria la traçabilitat de la malaltia.Des de la FAE, el president, Pepi Pintat, va mostrar-se satisfet pel retorn als entrenaments i va manifestar que “estem supercontents perquè veiem que ja podem fer el que es fa a tot Europa”, i va afegir que “per nosaltres perdre dies d’entrenament és ensorrar-nos i no tenia cap sentit enviar els nanos a entrenar fora del país si podien fer-ho aquí”.