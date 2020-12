La Sant Silvestre virtual tindrà quatre modalitats

Els organitzadors de la cursa esperen arribar a uns 400 participants

Sant Julià de Lòria haurà de reinventar l’habitual Sant Silvestre a causa de la Covid-19 i enguany es realitzarà una edició especial de manera virtual on no faltarà la solidaritat, ja que una part de les inscripcions, que van obrir-se ahir, anirà destinada a Càritas. L’organització espera arribar a uns 400 participants.

El dia 31 no es veuran les habituals imatges de corredors, però els inscrits tindran quatre opcions de fer el recorregut. La primera serà realitzar un traçat de 2 quilòmetres que estarà senyalitzat a l’avinguda Verge de Canòlich, i una altra opció serà fer-ho a les cintes del centre