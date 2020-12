L’FC Andorra torna aquesta tarda a la competició després d’una aturada de tres setmanes pel brot de Covid-19

La Copa per reactivar-se L'equip tricolor va realitzar ahir una sessió preparatòria, a les instal·lacions del club castellà. FC ANDORRA

Actualitzada 16/12/2020 a les 06:29

Ivan Álvarez Andorra la Vella

Superat el brot de coronavirus, l’FC Andorra afronta aquesta tarda a El Plantío la primera eliminatòria de la Copa del Rei, davant el Burgos CF. L’enfrontament davant el conjunt castellà serà el primer plat d’una setmana exigent, amb la visita diumenge a l’Hospitalet a la lliga i que suposarà la caiguda del teló d’aquest any 2020. Tres setmanes sense competir que fan que els dos compromisos siguin, sens dubte, tot un repte per als tricolors.



Abans del campionat domèstic, però, arriba el glop de la Copa i el premi de poder rebre un equip de Primera Divisió a Prada de Moles en cas d’assolir la classificació. Un dels principals esculls que es troba l’equip tricolor, més enllà de la inactivitat, és el viatge fins a la ciutat burgalesa, gairebé 600 quilòmetres i més de sis hores de camí. “És un viatge molt llarg, sí, però a més ens enfrontem a un molt bon equip, que competeix molt bé, amb bona plantilla i que està fet per pujar”, va comentar abans de sortir cap a Burgos el tècnic de l’FC Andorra, Nacho Castro. La inactivitat provocada per la jornada de descans i l’ajornament dels partits davant l’AE Prat i el Badalona a causa del brot de Covid el vestidor se l’agafa des del vessant positiu i així ho va afirmar el migcampista Martí Riverola, una de les peces clau de l’equip tricolor. “Aquesta aturada ens ha vingut bé per desconnectar mentalment, prendre forces, per tornar-nos a unir i per voler tornar a competir i guanyar partits”. Nacho Castro va intervenir i va exposar que “veníem d’una bona dinàmica abans de l’aturada obligada per la Covid-19, excepte el final del partit a Tarragona”. En aquest sentit va reconèixer que ara “no sabem com podrem respondre a un nivell d’exigència tan gran aquesta setmana”. Castro ha citat 18 homes i per l partit d’avui podria maridar un onze inicial amb habituals i futbolistes que estan gaudint de menys minuts. No han viatjat els lesionats Hector Hevel, Loureiro i Mickäel Gaffoor, ni Ratti, Mantovani i Rubén Enri per decisió tècnica.“Intentarem posar el millor equip, però també és un partit per veure jugadors que potser han tingut menys participació a la lliga”, va revelar Castro, que li va donar “la mateixa importància que el partit de diumenge davant l’Hospitalet”. Tot i això, el tècnic de l’FC Andorra va deixar molt clar que “no anem a Burgos a fer un viatge tan llarg per anar a passar el dia. La Copa és una oportunitat per seguir competint i poder veure a Andorra un equip de categoria superior”. A més, Martí Riverola va reconèixer que “tenim l’espineta clavada del que va passar l’any passat [l’eliminació per penals davant el Leganés], que vam tenir a tocar la classificació”.



El Burgos, colíder del grup

El rival de l’FC Andorra és el segon classificat, líder ex aequo amb el filial del Reial Valladolid, del grup 1B de Segona Divisió B. A banda de competir molt bé, per a Nacho Castro el Burgos “té diferents registres, és un equip molt fort en les transicions, amb futbolistes experimentats, amb molt potencial i que sap dominar les dues àrees”. El conjunt castellà, dirigit per Julián Calero, compta amb exjugadors de Primera Divisió com Saúl Berjón, Guillermo, Leo Pisculichi, Elgezábal o el porter argentí Marcelo Barovero, que va ser campió de la Copa Libertadores amb River Plate.