La Copa del Rei es disputarà de l'11 al 14 de febrer a Madrid

Actualitzada 16/12/2020 a les 06:09

L’ACB va anunciar ahir que la Copa del Rei es disputarà al WiZink Center de Madrid entre l’11 i el 14 de febrer després de l’acord a què va arribar amb la Comunitat de Madrid. La intenció de l’organització és que pugui haver-hi un percentatge de públic al pavelló (la capacitat és de 17.500 espectadors), tot i que dependrà de l’evolució de la situació sanitària i de les decisions de les autoritats madrile­nyes i espanyoles.

El Reial Madrid, com a millor classificat de la comunitat, exercirà d’amfitrió, i això significa que els vuit primers de l’ACB al final de la primera volta es classificaran per a aquesta cita. A hores d’ara, el MoraBanc Andorra és onzè a la taula, però es troba a només una victòria dels llocs que donen accés a disputar el torneig.

A més, els clubs de la Lliga Endesa van aprovar com s’establirà la classificació si el 10 de gener (data en què ha d’acabar la primera volta) no s’han pogut completar tots els partits que hi ha previstos, i es realitzarà el percentatge del nombre de victòries aconseguides entre els duels que hagin pogut jugar els equips. A més, com és habitual a la primera volta, en cas d’empat a victòries o a percentatges s’aplicarà el bàsquet average general (diferència entre punts a favor i en contra). Actualment, a falta de sis partits per disputar, el MoraBanc Andorra té +22 en el còmput.