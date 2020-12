Guanyar per deixar els deures enllestits

El MoraBanc serà equip del Top-16 si venç a Lituània o fins i tot si perd per menys de 10 punts

Actualitzada 16/12/2020 a les 06:04

Marc Basco Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra visita el Lietkabelis Panevezys amb l’objectiu clar i simple de guanyar, una circumstància que donaria la classificació matemàtica als tricolors al Top-16 de l’Eurocup. També hi ha l’opció de perdre per menys de deu punts per deixar els deures fets avui mateix, però quan s’acostuma a especular el més normal és sortir escaldats, així que l’equip està conscienciat de pensar només en el triomf. En el cas de caure per més de deu punts, els homes d’Ibon Navarro seguiran depenent d’ells mateixos si guanyen un dels dos duels ajornats (contra Virtus i Mònaco a domicili), o si el Lietkabelis no guanya el partit que disputarà dijous contra el conjunt monegasc i que també va ser ajornat en el seu moment a causa de la Covid.



Més enllà de números, possibilitats i caramboles, els tricolors arriben a Lituània en quadre després de les últimes baixes confirmades de Jeremy Senglin i Malik Dime, i Ibon Navarro es va endur deu jugadors. El tècnic està a l’espera que la feina de Francesc Solana als despatxos fructifiqui i arribi un pivot per reforçar el joc interior que ara mateix està sota mínims i només amb Tunde Olumuyiwa com a pivot pur, i amb l’ajuda de Nacho Llovet.



De cara al duel d’aquesta tarda, l’entrenador ajudant, David Eudal, va manifestar que “sabem el que hem de fer per reaccionar”, i va afegir que “serà un partit molt dur davant d’un equip que ja coneixem però està en joc la classificació del Top-16 i la volem aconseguir”. Per últim, no va voler tirar pilotes fora davant la mala ratxa de l’equip i va assenyalar que “treballem dia a dia perquè ni els viatges ni la fatiga puguin ser una excusa”. De la seva banda, el base Clevin Hannah va manifestar que “estem en un moment complicat però les temporades són llargues i sempre tenen alts i baixos”



Jaume Tomàs, soci d'honor

El MoraBanc Andorra va reconèixer ahir el coordinador de la base, Jaume Tomàs, com a nou soci d’honor de l’entitat. Tomàs va rebre una distinció per part del president Gorka Aixàs en un acte sorpresa al despatx de les oficines del club. La seva trajectòria al MoraBanc ve des dels principi dels anys noranta, quan va arrencar la seva col·laboració que s’ha mantingut en diferents llocs, però sempre al costat de la base.



Després de rebre el reconeixement, Tomàs va destacar que “em fa molta il·lusió tot i que a mi m’agrada passar desapercebut perquè porto tota la vida al bàsquet i al club”. De la seva banda, el president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, va destacar que “no se m’acut un soci d’honor del club que estigui més clar que el Jaume, que porta tota la vida al club, la distinció és totalment merescuda”, i va afegir que “em fa moltíssima il·lusió fer-la”.