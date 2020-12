El MoraBanc perd a Lituània però es classifica pel Top-16

Els tricolors han caigut 77-69 contra el Lietkabelis

MoraBanc Lietkabelis Palsson defensa una pilota davant Valinskas Karolio Kavolelio

Actualitzada 16/12/2020 a les 19:48

Marc Basco Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra ha caigut 77-69 contra el Lietkabelis Panevezys, però ha aconseguit la classificació pel Top-16, ja que els lituans havien de guanyar per deu o més punts per seguir amb opcions. Ara, els tricolors encara tenen opcions d'acabar en tercera o en quarta posició del grup.



El partit ha arrencat amb màxima igualtat i amb 20-20 al marcador al final del primer quart, tot i que els lituans han posat una marxa més al segon i han arribat a guanyar per set punts, però la reacció final tricolor ha deixat l'electrònic 39-37.



Al segon quart el duel ha seguit amb alternatives per tots fins que al tercer quart el Lietkabelis semblava trencar el partit agafant els 10 punts de marge que necessitaven per seguir amb opcions de classificació. Al final, però, el MoraBanc ha tingut una tímida reacció i ha pogut deixar la diferència en vuit punts i segellar la classificació.



Ara els tricolors tornen a centrar-se en la Lliga Endesa, i diumenge rebran l'Estudiantes al Poliesportiu.

