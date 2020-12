Dime i Senglin cauen lesionats i estaran un mes i mig i un mes de baixa, respectivament

Segueix la plaga El fisioterapeuta del MoraBanc Andorra, David de Toro, inspeccionant el turmell de Jeremy Senglin. MARTÍN IMATGE / BCA

Actualitzada 15/12/2020 a les 05:54

Redacció Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra segueix amb el seu particular viacrucis en forma de lesions i ahir va anunciar les baixes de Malik Dime i Jeremy Senglin, que hauran d’estar un mes i mig i un mes, respectivament, fora de les pistes a causa de problemes als lligaments del turmell. Tots dos van fer-se mal en el duel de dijous passat contra el Saragossa, ja no van viatjar a Sant Sebastià per jugar contra l’Acunsa GBC i els resultats de les proves van concretar els períodes de recuperació que hauran de seguir.



Pel que fa al pivot senegalès, pateix un esquinç de grau 2/3 del lligament peroneal astragalià i un esquinç de grau 2/3 del lligament deltoïdal del turmell esquerre, la mateixa lesió que l’escorta nord-americà, tot i que en el seu cas tant l’esquinç del lligament peroneal astragalià, com el del lligament deltoïdal són de grau 2 i al turmell dret. Les lesions de Dime i Senglin són semblants a la de Tyson Pérez, tot i que en el cas de l’hispanodominicà va patir un trencament de tots dos lligaments del turmell dret i no pas un esquinç com els seus companys, fet que el tindrà aïllat de la competició prop de tres mesos. A aquestes absències s’hi ha d’afegir la de Moussa Diagne, amb molèsties a l’esquena i encara sense data de retorn en espera d’un diagnòstic.



Les baixes, especialment les tres del joc interior, deixen el joc interior del MoraBanc Andorra sota mínims i amb un únic pivot pur, Babatunde Olumuyiwa. A més, Nacho Llovet també ha jugat en algun moment com a 5 per cobrir les absències. A causa d’aquesta situació no es descarta que els tricolors tornin a sondejar el mercat per incorporar un nou temporer després d’haver fitxat de manera temporal Kloof a principi de la temporada i Gielo, que té contracte fins al mes de gener. L’arribada d’un pivot dependrà, però, de les opcions que hi hagi disponibles.



Els tricolors hauran d’afrontar el duel de demà contra el Lietkabelis, de nou, en quadre, ja que Ibon Navarro tindrà disponibles només deu jugadors. Aquesta està sent la tònica d’aquesta temporada, ja que el tècnic no ha pogut tenir la plantilla completa en cap dels 19 partits d’aquesta temporada i en tots els duels fins ara d’aquest curs ha tingut homes de baixa (com ara els casos de les lesions de llarga durada de Diagne, Tyson Pérez o Bandja Sy), o jugadors amb molèsties físiques. L’equip va arrencar ahir el llarg viatge cap a Lituània amb una primera aturada a Barcelona, on va fer nit, i aquest matí farà la segona part del trajecte fins a Panevezys, on, enmig de tantes males notícies els últims dies, l’equip pot classificar-se per al Top-16 de l’Eurocup.