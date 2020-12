Nacho Castro creu que és “absurd” que no tothom pugui tenir el suport del públic

Actualitzada 15/12/2020 a les 06:06

Redacció Encamp

Després de romandre tres setmanes i escaig sense competir pel brot de Covid-19 que va assotar l’equip i el cos tècnic, l’FC Andorra reprendrà la competició demà a Burgos. Una primera eliminatòria de la Copa del Rei on hi haurà la circumstància que a El Plantío hi haurà la presència de 850 espectadors, aforament màxim establert al protocol establert per la Junta de Castella-Lleó. “M’agradaria que hi hagués la mateixa igualtat per a tothom”, va explicar ahir amb certa resignació el tècnic tricolor, Nacho Castro. “Em sembla absurd que en uns llocs es pugui jugar amb públic i en altres no, independentment de la situació a cada comunitat autònoma”, va afegir. Castro creu que “vulguis o no, una cosa així desvirtua una mica la competició, perquè no és el mateix sentir el suport de la teva gent que jugar sense ella”. Tot i això, va subratllar que “veig bé que pugui entrar la gent”.