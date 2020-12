La Copa del Rei es farà a Madrid de l'11 al 14 de febrer

El Reial Madrid farà d’amfitrió i es classificaran els vuit primers

Actualitzada 15/12/2020 a les 16:32

Marc Basco Andorra la Vella

L’ACB ha anunciat que la Copa del Rei se celebrarà al Wizink Center de l’11 al 14 de febrer. El Reial Madrid, ja classificat matemàticament, serà l’amfitrió i disputaran el torneig els vuit primers de la Lliga Endesa al final de la primera volta. Actualment el MoraBanc Andorra és onzè amb un partit menys, però es troba a només una victòria de la vuitena posició.



En cas de que no es poguessin disputar tots els partits previstos a causa de la Covid-19, l’ACB utilitzarà el percentatges de victòries sobre els duels disputats per establir els classificats. A més, com és habitual, si hi ha empat a victòries o percentatges entre dos o més equips, prevaldrà el bàsquet-average general (actualment el del MoraBanc Andorra és de +22).