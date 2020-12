La comissió gestora del Barça fa oficials les eleccions a la presidència

Actualitzada 15/12/2020 a les 06:05

La comissió gestora va convocar ahir de forma oficial les eleccions a la presidència de l’FC Barcelona i la data de les votacions, el dia 24 de gener del 2021, de les nou del matí a les nou del vespre, simultàniament, a les diverses seus electorals disposades per a les votacions. Una d’aquestes seus, ja confirmada pel club des de fa unes setmanes, serà Andorra, i la resta, nou més, estan repartides per Catalunya i Espanya.



Ara, i atenent la situació derivada per la Covid-19, el Govern haurà de romandre pendent del protocol preparat per la Generalitat de Catalunya. El ministeri de Salut haurà d’estudiar aquest protocol i tindrà la llibertat d’introduir els canvis escaients per adaptar aquestes mesures a la normativa andorrana i que la jornada electoral es pugui celebrar al país dins d’una relativa normalitat i de la millor forma.