L'equip nacional d''skimo' obre el cap de setmana la Copa del Món

Estarà format per nou membres amb el retorn de Xavi Areny

La Federació Andorrana de Muntanyisme va presentar ahir l’equip nacional d’esquí de muntanya, que estarà format per nou corredors i que té com a principal novetat el retorn de Xavi Areny i la marxa de la jove Andrea Sinfreu per centrar-se en els estudis. A més d’Areny, Gerber Martín, David Albós i David Pérez seran els membres del conjunt absolut, Sergi Casabella, Carles Serra, Marcel Prat i Adrià Bartumeu formaran part del sub-23, i Oriol Olm del sub-18.



L’estrena de la temporada serà aquesta mateixa setmana amb la primera Copa del Món del curs a Pontedilegno (Itàlia), on participaran tots els