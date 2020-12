Cande Moreno i Pablo Vallina donen positiu per Covid

Cinquè i sisè lloc per a Cornella i Gabriel en el darrer eslàlom del Nacional d'Alemanya

L'esquiadora Cande Moreno i l'"skiman" Pablo Vallina han donat positiu per Covid, segons ha fet saber la Federació Andorrana d'Esquí (FAE) a través d'un comunicat. Els dos es troben bé i tot l'equip farà una quarantena de deu dies, així com el fisioterapeuta Pol Ferrer i l'entrenador Dejan Poljansek que romandran confinats i en estudi per precaució, tot i haver donat negatiu. Moreno no podrà disputar la Copa del Món de supergegant de Val d'Isère (França), que estava prevista del 16 al 20 de desembre, i haurà de tornar a la competició a partir de gener, en curses encara per determinar.



Resultats a Itàlia i Suïssa

L'equip masculí de tècnica, format per Xavier Cornella, Bartumeu Gabriel i Ty Acosta, han disputat avui la darrera cursa d'eslàlom dels Nacionals Júnior d'Alemanya a Pfleders, Itàlia. Cornella ha finalitzat en la cinquena posició amb un temps d'1.24.09, a 0,70 centèsimes de segon del guanyador i a 0,41 del podi després de remuntar l'actuació de la primera mànega, on havia aconseguit un 14è temps. Bartumeu Gabriel ha estat sisè amb 1.24.35, després d'una cursa en què era onzè temps en la primera mànega i cinquè en la segona. Ty Acosta, finalment, ha acabat onzè amb un temps d'1.24.76, a 1 segon i 37 centèsimes del campió. La pròxima cursa de Cornella, Gabriel i Acosta serà el pròxim cap de setmana, a San Giovanni di Fassa, amb un gegant i un eslàlom, respectivament.



L'esquiador Joan Verdú no ha pogut completar el gegant de Veysonnaz, a Suïssa, tot i que estava en temps de podi en ser quart a la primera mànega i mantenir el millor temps en la segona abans de sortir-se. Verdú ha fet la primera mànega amb un crono de 1.14.16, a 1.02 del millor registre, que ha estat per al suís Livio Simonet, amb 1.13.14, que ha guanyat la cursa. Verdú havia de tornar a competir demà, però la cursa finalment s'ha cancel·lat.



Matías Vargas ha competit avui en el darrer descens de la Copa d'Europa de Santa Caterina, a Itàlia, on ha finalitzat 60è, amb un temps de 1.07.35, a 3.53 del guanyador de la cursa. La pròxima cita de Vargas serà els dies 21 i 22 de desembre, al supergegant de la Copa d'Europa d'Altenmarkt.