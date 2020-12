Setmana tràgica (86-82)

Actualitzada 14/12/2020 a les 07:22

EL VESTIDOR

“És difícil fer més coses malament”

Ibon Navarro. L’entrenador del MoraBanc Andorra va arribar capcot a la sala de premsa del Donosti Arena i va manifestar que “hem sortit sense estar activats per jugar un partit, però al segon quart hem apujat l’energia”. A més, va destacar que “als últims 40 segons és difícil fer més coses malament i això ens ha fet molt mal i hem tingut una presa de decisions molt pobra al final generada també pel cansament”. Per últim, va cloure que “n’hem d’aprendre, i si es torna a repetir sí que serà greu”.

El MoraBanc Andorra va sumar ahir la sisena derrota a l’ACB i la tercera consecutiva en tot just cinc dies després d’un partit absolutament boig contra l’Acunsa GBC (86-82) que es va acabar decidint a la pròrroga. El duel va estar marcat pels demèrits tricolors, especialment en un lamentable primer quart, i també al tram final del matx, on van deixar escapar la victòria quan guanyaven de sis punts a falta de només 35 segons per a la botzina final. Per acabar-ho d’adobar, una pèrdua de pilota absurda al temps extra va acabar d’enterrar totes les opcions dels homes d’Ibon Navarro.El tècnic basc ja avisava després de la desfeta contra el Saragossa que a l’equip li estava costant entrar als partits, i ahir va repetir-se la pel·lícula: sense intensitat defensiva, superats en la lluita pel rebot, precipitats en atac i sense encert en el tir. Una combinació que va fer que els bascos arribessin a agafar una màxima diferència de 17 punts al primer període. El cuer de l’ACB que era el pitjor equip des de la línia de tres, semblava ahir el Golden State Warriors de Curry i companyia en els tirs de tres punts, especialment per la mala defensa tricolor, que va fer tancar el primer quart 30-14. Si una cosa té aquest equip és el caràcter, i els jugadors el van treure i van canviar el matx com un mitjó aplicant-se en defensa (van deixar els bascos amb 7 punts al segon quart), i clarificant les idees en atac, fet que va dur el partit amb una diferència mínima al descans (37-35).A la represa els tricolors van culminar la remuntada i van arribar a agafar sis punts de marge, tot i que una espectacular irrupció de Johny See va tornar a posar el conjunt basc al davant (53-51). Els tricolors picaven pedra i s’apropaven a la victòria, tot i passar mals moments a l’últim quart, gràcies a un 0-12 de parcial al tram final liderat per Palsson, que posava els homes d’Ibon Navarro sis punts amunt quan al cronòmetre del Donosti Arena només faltaven 35 segons per acabar. Però aquí va arrencar el cúmul de despropòsits, i dos triples, de nou, de Johny Dee van dur el partit a la pròrroga (73-73) després que no entrés el tir final de Hannah a la desesperada.El temps extra va ser directament per oblidar, amb presa de decisions errònies, faltes absurdes i errades defensives que deixaven el partit a punt de caramel per als locals. Els tricolors, que anaven a remolc durant tota la pròrroga, no es rendien, fins que una jugada absurda, ja no del partit, si no de la temporada, a cinc segons per al final amb 84-82 acabaria enterrant les opcions del MoraBanc. Llovet servia de fons per Paulí, però els jugadors no s’entenien, i l’aler sortia de la pista per treure ell de fons, resultat: pilota perduda i derrota.Els tricolors no tindran gairebé temps per descansar entre viatge i viatge, ja avui mateix marxen a Lituània per visitar el Lietkabelis. L’objectiu serà clar, tornar a guanyar, ja que el triomf té premi: classificar-se per tercera temporada seguida al Top-16 de la Eurocup.