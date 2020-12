Segon lloc de Xavi Cornella als nacionals juniors d'Alemanya

L'esquiador andorrà ha pujat al podi en la prova d'eslàlom disputada a l'estació italiana de Pfelders i Bartumeu Gabriel ha quedat sisè

Xavi Cornella al podi de la prova de Pfelders Xavi Cornella al podi de la prova de Pfelders FAE

Actualitzada 14/12/2020 a les 17:19

Redacció Andorra la Vella

Xavi Cornella ha aconseguit la segona plaça en la prova d'eslàlom dels nacionals juniors d'Alemanya que s'ha celebrat a l'estació italiana de Pfelders, segons ha informat la Federació d'Esquí. Bartumeu Gabriel ha ocupat el sisè lloc en la mateixa prova.



Cornella ha quedat a 1''34 de l'alemany Felix Lindenmayer després "dues mànegues molt treballades", ha destacat la FAE. L'esquiador andorrà ha marcat el quart millor temps en la primera ronda i ha fet la segona marca en la segona mànega i s'ha mostrat "molt content" per pujar al segon lloc del podi i ha assegurat que aquesta posició "m’ha ajudat molt a pujar la confiança, ja que aquests últims dies no m’estaven sortint bé. Això demostra que la feina feta fins ara ha estat bona, i que cal continuar per si a veure si continuen venint resultats així i podem baixar els punts”.



D'altra banda, Matías Vargas ha finalitzat en la 45a posició al descens de Copa d'Europa de Santa Caterina (Itàlia). Demà disputarà una nova prova en la mateixa estació.

#1 Medalles Merkel?

(14/12/20 17:52)