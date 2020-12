Mimi Gutiérrez, 21è lloc a l'eslàlom d'Ahrntal

Actualitzada 14/12/2020 a les 06:18

Redacció Andorra la Vella

Mimi Gutiérrez va acabar en 21a posició a la segona jornada de la Copa d’Europa d’eslàlom celebrada a l’estació italiana d’Ahrntal - Klausberg. L’esquiadora va ser la 31a a la primera mànega (46”11), mentre que a la segona de les baixades va millorar, va sortir la primera, i va finalitzar sisena (44”22). En global, va creuar la línia de meta al lloc 21 amb un crono d’1’30”33 a 2”12 de la vencedora de la cursa, la txeca Martina Dubovska. Gutiérrez va sumar 10 punts més a la general, i se situa en 16a plaça amb 25 punts.



També va disputar l’eslàlom a Itàlia Carla Mijares, però no va poder acabar la segona mànega després d’haver finalitzat la primera amb el 61è millor temps a 4”54 de la primera posició.



D’altra banda, Matías Vargas va ser 58è i Kevin Courrieu no van acabar l’entrenament de descens de la Copa d’Europa a Santa Caterina (Itàlia). Avui hi haurà un nou entrenament, i demà serà la cursa. Al Campionat d’Alemanya júnior de gegant a Pfelder, Xavi Cornellà va finalitzar en 14a posició, mentre que Ty Acosta va ser el 24è classificat.

Per últim, Clàudia García no va acabar l’eslàlom del Campionat d’Itàlia júnior que va celebrar-se a l’estació de Nova Ponente.