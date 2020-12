L'Inter empata amb la UE Santa Coloma i segueix líder (0-0)

Actualitzada 14/12/2020 a les 06:16

Redacció Andorra la Vella

L’Inter Escaldes es manté líder de la Lliga Multisegur Assegurances després d’empatar sense gols al duel estrella de la jornada contra la UE Santa Coloma. Tots dos equips sabien que la victòria en el partit portava el premi del lideratge, i van anar a buscar el triomf, tot i que finalment cap dels dos conjunts va mostrar-se encertat, i el matx va acabar amb repartiment de punts i amb les mateixes posicions, amb escaldencs primers amb set punts, i colomencs, segons amb cinc.



Als dos duels disputats al matí, els favorits no van fallar i van sumar la victòria per situar-se amb quatre punts i amb partits per recuperar. L’FC Santa Coloma va desfer-se del Penya d’Andorra per 3-0 gràcies a les dianes de Luis Blanco, Konare i Jota en pròpia porta. També va guanyar el seu primer partit ahir l’Atlètic Escaldes, que va desfer-se per 2-1 del Carroi amb gols de Machado i Zugic, mentre que Youssef va encarregar-se de posar emoció i anotar el gol del Carroi.



Aquesta setmana hi haurà doble jornada de competició amb partits dimecres i dijous, i també diumenge. Després, hi haurà la clàssica aturada hivernal i la lliga no tornarà fins al 24 de gener (excepte els duels ajornats).