Tercera derrota seguida del MoraBanc Andorra (86-82)

Actualitzada 13/12/2020 a les 19:12

El MoraBanc ha sumat la sisena derrota l'ACB 86-82 després d'un partit d'altibaixos contra l'Acunsa GBC, marcat pel mal primer quart dels tricolors. Els homes d'Ibon Navarro han tret el caràcter per capgirar el partit, però quan el teníen pràcticament guanyat s'han deixat empatar i dur el duel a la pròrroga, on han acabat caient.

Els tricolors han arrencat de manera lamentable, sense intensitat defensiva, perdent la lluita pel rebot, i sense encert en el tir, una circumstància que ajuntada amb la bona actuació dels locals han fet que tanquessin el primer quart 17 punts per sota amb el 30-13 que assenyalava el marcador. Un 0-5 de parcial de sortida al segon període semblava marcar el camí pel MoraBanc, i així ha estat, amb un quart que ha canviat de tendència i que ha fet arribar el matx al descans amb només dos punts de marge (37-35) pels locals.

A la represa els tricolors s'han posat per davant i han arribat a agafar sis punts de diferència (43-49), però els bascos han tancat el quart per davant amb un gran triple de Johny Dee (53-51). Amb una gran actuació del nord-americà els locals arribaven a marxar sis punts amunt i posaven el partit complicat pels tricolors, però just quan el més calent era a l'aigüera i han reaccionat amb un parcial de 0-10 culminat amb dos triples i dos tirs lliures de Palsson que han situat l'equip sis punts per davant (67-73) a menys de dos minuts pel final. El triomf semblava al sac, però Johny Dee, amb dos triples de nous espectaculars, empatava el duel 73-73 quan només faltaven 13 segons per jugar, i tot i l'intent de tres de Clevin Hannah, el duel ha acabat anant a la pròrroga.

Al temps extra, els bascos han arrencat superiors aprofitant la precipitació dels tricolors, i tot i un final d'infart amb opcions per tots dos, s'han acabat enduent el matx per 86-82.



Clevin Hannah, amb 22 punts, ha estat el màxim anotador dels tricolors, i també el jugador més destacat amb 18 de valoració.