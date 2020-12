La millor medicina

Sense temps per capficar-se en les dues derrotes seguides, el MoraBanc visita aquesta tarda el cuer de l’ACB, l’Acunsa GBC

Actualitzada 13/12/2020 a les 07:29

Marc Basco Andorra la Vella

No hi ha temps per lamentar-se (igual que tampoc per celebrar en excés), coses del calendari, i el MoraBanc ja ha passat pàgina de les dues derrotes consecutives contra Lokomotiv Kuban Krasnodar i Casademont Saragossa i afronta aquesta tarda el tercer partit en cinc dies. El rival serà l’Acunsa GBC, cuer de la Lliga Endesa amb només una victòria, però aquesta circumstància no dona cap tipus de relaxament als tricolors, ben conscients del que va passar divendres contra els aragonesos, que també arribaven en un mal moment.



La bogeria de calendari per als tricolors segueix passant factura, i després de les baixes de Moussa Diagne i Tyson Pérez, divendres van acabar amb problemes físics Jeremy Senglin i Malik Dime. Tots dos van fer-se mal al turmell, i tenen pràcticament impossible poder jugar aquesta tarda a Euskadi, tot i que s’haurà d’esperar fins a última hora per saber si estaran disponibles per Ibon Navarro. Cap dels dos va viatjar ahir al matí amb l’autocar de l’expedició, però no estan al cent per cent descartats per al duel.



Sobre el matx d’aquesa tarda, Tomasz Gielo va manifestar que “segurament perdre dos partits ens frustra però no hi podem pensar més del compte perquè demà [avui] tornem a tenir un partit important”, i va afegir que “tenim una identitat com a equip i sabem que si no juguem seguint-la podem perdre amb qualsevol”. Des de la banqueta, el tècnic ajudant, Paco Vázquez, va mostrar-se en la mateixa línia i va destacar que “el partit serà complicat i hem de pensar que demà tenim una primera batalla de les moltes que ens queden”. Per últim, va cloure que “necessitem sumar per ser on volem ser i ho farem davant d’un equip perillós que jugarà amb el ganivet entre les dents”.



Des de Donosti són conscients de les seves limitacions fruit de la planificació del curs, ja que l’ACB va decidir accepar l’equip a la lliga a principis d’agost, fet que va perjudicar l’entitat basca per la configuració de la plantilla. L’Acunsa GBC ha sumat només una victòria, una circumstància que afecta l’equip, tal com va reconèixer el seu tècnic, Marcelo Nicola, que va indicar que “hem de millorar mentalment i confiar més en el que estem fent. Sobretot a nivell mental per poder alliberar la pressió que tenim al cap i el bloqueig mental dels jugadors”. Sobre el matx, va destacar que “tenen molts jugadors exteriors molt bons i tiradors que són capaços de jugar molt dinàmics i treure avantatge, i haurem d’estar atents als bloquejos i a les situacions de pick and roll”.



Els tricolors toraran al San Sebastián Arena dues temporades després, un escenari on han guanyat en les seves dues últimes visites.