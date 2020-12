El duel de Copa de l'FC Andorra a Burgos tindrà públic a la grada

Actualitzada 13/12/2020 a les 07:09

L’FC Andorra disputarà el duel de la primera eliminatòria de la Copa del Rei contra el Burgos dimecres vinent amb públic a les graderies.



Les autoritats de Castella i Lleó permetran la presència d’un miler de persones a l’estadi d’El Plantío, de les quals 850 seran aficionats del conjunt local, i la resta personal dels clubs i de l’estadi i premsa. A més, el club ja va anunciar ahir que totes les entrades ja s’han exhaurit i que hi haurà ple d’ocupació dins de l’aforament permès.



Els tricolors, que no juguen des del 21 de novembre pel brot de Covid-19, segueixen entrenant-se per preparar el duel del torneig del KO.