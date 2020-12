Patacada (83-98)

Actualitzada 12/12/2020 a les 07:35

EL VESTIDOR

“Hem de sortir de la dinàmica”

Ibon Navarro. L’entrenador del MoraBanc Andorra va manifestar que “ha estat el segon partit on no comencem fent les coses que volem fer, com ser durs i sòlids en defensa”, i va afegir que “ells han dominat el ritme, ens han obligat a fer tirs molt aviat i ens han tret de la nostra idea de partit”. Per últim, el tècnic va cloure que “estem en un punt en què totes les pilotes dividides són per al rival, sembla que falta espurna i hem de sortir d’aquesta dinàmica amb energia i compromís”.

El MoraBanc Andorra va sumar ahir la segona derrota consecutiva (primera a l’ACB després del brot de Covid-19), contra el Casademont Saragossa per 83 a 98 en un duel en què, més enllà del primer quart, el conjunt tricolor va anar en tot moment a remolc del rival i on va tornar a tenir una mala actuació en defensa encaixant gairebé, de nou, cent punts.El duel arrencava gairebé com un MoraBanc contra Ennis, i no pas un MoraBanc contra el Saragossa, ja que l’extricolor, amb cinc punts seguits, era l’únic que podia aguantar els dos triples de sortida que van anotar Senglin i Sergi García. Els homes d’Ibon Navarro es mantenien per davant mentre la resta d’aragonesos s’anaven entonant, però va ser Ennis, de nou (va acabar amb 12 punts el primer quart), qui sostenia el conjunt de Saragossa i qui situava el seu equip per davant amb tres accions consecutives que donaven als visitants la màxima diferència amb el 19 a 22 al marcador, tot i que una reacció de l’equip amb un triple final de Jelínek va tancar el primer quart 28 a 25.Un tir de tres de Paulí de sortida semblava que començava a trencar el partit, però va ser tot el contrari i els visitants aprofitaven el joc interior amb Brussino i Thompson per fer mal als tricolors i situar-se per davant al marcador gràcies a la superioritat en el rebot (12-23) i l’encert en tirs de dos (40-63 per cent). El MoraBanc Andorra va patir una petita desconnexió que va suposar que el Casademont Saragossa obtingués la seva màxima diferència gràcies a una superba actuació de Dylan Ennis (18 punts al descans), Brussino i Thompson, que van dur els visitants a vèncer 46 a 55 al descans.La represa amb quatre faltes en contra del MoraBanc Andorra en poc més d’un minut i deu segons, i amb un 0 a 10 amb la signatura de Hlinanson (pretès en el seu moment per Francesc Solana), ja van demostrar que el d’ahir no era el dia i els homes de Sergio Hernández es distanciaven 19 punts amunt. Els tricolors no tenien encert, amb pèrdues de pilota, superats a la lluita pel rebot i en intensitat defensiva, una bomba de rellotgeria per a les seves aspiracions, que deixaven el matx molt costa amunt tot i el triple final de Sergi Garcia, que deixava la diferència en només deu punts (65-75) al final del tercer quart.El MoraBanc no es deixava anar, ni de bon tros, i seguia lluitant trencant la barrera dels deu punts de diferència, però no era més que un miratge, perquè cada tímida reacció dels tricolors acabava amb una resposta del Casademont Saragossa que tornava a deixar la distància entre els equips molt més a prop dels 20 que no pas dels 10 punts. Ennis seguia exhibint-se i Thompson, Barreiro i Benzing destrossaven el joc interior per donar per impossible qualsevol intent de remuntada. Jelínek, amb 20 punts, va ser el màxim anotador tricolor, mentre que Paulí en va fer 15.L’única part positiva, si és que n’hi ha alguna, per al MoraBanc és que aquest calendari de bojos no dona marge per lamentar-se després d’un cop (ni tampoc de celebrar-ho després de guanyar), i demà mateix afronta un nou partit ajornat, en aquest cas contra el cuer, l’Acunsa GBC de Sant Sebastià.