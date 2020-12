Riva i Ruiz acosten a les federacions el servei integral a l'esportista

La jornada ‘L’esport ens connecta’ ha comptat amb diverses conferències

Redacció Andorra la Vella

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d'Estat d'Esports, Justo Ruiz, s'han iniciat avui amb les federacions la primera jornada de debat i diàleg ‘L’esport ens connecta’, que aquest any substitueix a la 'Nit de l'esport'. Riva ha explicat que els projectes de futur que té sobre la taula el Ministeri tenen com a objectiu posa al centre de les polítiques públiques “l’esportista perquè sigui el protagonista”. Riva ha destacat que el projecte clau és la transformació del Centre de Tecnificació d’Ordino (CTO) com a servei integral per a l’esportista amb l'objectiu que gaudeixi de tots els serveis que necessita en un sol espai. El projecte preveu un servei de preparació física i readaptació a l’esforç, l’habilitació d’un nou espai de gimnàs i d’una nova zona de menjador i descans, la instal·lació de nova maquinària, servei d’assessorament nutricional i serveis de psicologia esportiva, entre d’altres. El govern també preveu més accions com el canvi de la climatització al Poliesportiu, la instal·lació d’un nou sistema de gravació de càmeres per oferir servei de visualització de competicions i gravació d’entrenaments i continuar fomentant les formacions als tècnics i entrenadors de les federacions, entre altres projectes.



‘L’esport ens connecta’ ha continuat amb la conferència de l’exentrenador del Futbol Club Barcelona i exseleccionador de la selecció espanyola d’Handbol, Xesco Espar, titulada ‘Cohesió i gestió d’equips' i de l’exesportista Laura Orgué i Ramon Tena que han abordat diverses metodologies per afrontar la resolució de conflictes. El psicòleg d’alt rendiment esportiu Pep Marí ha abordat durant la tarda la motivació esportiva i la jornada s’ha clos a les 17 hores amb la celebració de dues taules rodones, sobre la lluita contra el dopatge i els entrenaments i la competició en temps de Covid-19.

