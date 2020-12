Més recursos per al rugbi

Actualitzada 11/12/2020 a les 06:46

DAVID FERRÉ DEIXA LA FEDERACIÓ I JEAN MARC FLEUX SERÀ EL PROPER PRESIDENT

David Ferré deixarà de ser president de la Federació Andorrana de Rugbi (FAR) després de tres anys i, si no hi ha novetat, Jean Marc Fleux serà el seu successor. L’actual màxim dirigent no es presentarà a la reelecció i l’única candidatura que hi ha hagut per a les eleccions a la junta directiva que es faran aquesta nit en una assemblea telemàtica és la de l’actual vicepresident de l’entitat.



Ferré va arribar a la presidència fa tres anys després de la dimissió de Xavi Vilasetrú i no optarà a un altre mandat. En declaracions al Diari va fer un balanç positiu del seu mandat en l’aspecte econòmic i esportiu, i va manifestar que “quan vam arribar el rugbi de set i el femení estaven aturats, i vam tornar a engegar-los amb molt bons resultats. A més, tenim molts nanos a l’escola i això és important”. Pel que fa a les finances, va destacar que “en l’àmbit econòmic ha estat fantàstic, tenim patrocinadors i una bona situació”. Les parts negatives del mandat han estat les polèmiques amb el Govern, especialment pel que fa a la gespa de l’Estadi Nacional, i Farré va declarar que “el tema institucional ha estat el més complicat, especialment la relació amb el secretari d’Estat [Justo Ruiz] per la gespa de l’Estadi Nacional i del futbol, i crec que seguirà”.

De la seva banda, Jean Marc Fleux va destacar que “hi haurà continuïtat i ara seguirem en la mateixa línia”.

Els recursos econòmics públics per al món del rugbi podran ser més grans els propers anys per tal que el VPC pugi de categoria i ajudi a promocionar el país a través de l’esport al sud de França, de la mateixa manera que es fa a Espanya amb el MoraBanc Andorra o amb l’FC Andorra. L’esmena al projecte del Pressupost presentada pels grups de Demòcrates, Liberals d’Andorra i Ciutadans Compromesos dotava amb 25.000 euros extra el club per elaborar un pla que analitzi els recursos que serien necessaris per obtenir els ascensos de categoria. La segona part arribaria als comptes de l’any vinent, ja que, segons ha pogut saber el Diari, la idea és que l’entitat presenti aquest pla pels volts del març o l’abril i que al Pressupost del 2022 es pogués incloure alguna partida per executar el pla i que es pogués assolir la millora de categoria de cara al proper curs.La idea seria que el VPC pogués pujar un parell de categories, però en cap cas tenir un equip a l’elit, ja que això suposaria tenir uns 15 milions d’euros de pressupost. L’objectiu final seria promocionar la marca Andorra a través del rugbi al que seria el terç sud del país veí, entre Bordeus i Nimes. En aquest sentit, el conseller general demòcrata David Montané va explicar que “la idea és que l’equip pugi i d’aquesta manera es pugui ajudar a fer promoció d’Andorra dintre del món del rugbi a França”, i va afegir que “és gent que es desplaça, fa turisme esportiu, consumeix, compra, i seria captar un altre tipus de turisme”.Els dos principals actors d’aquest pla en l’àmbit esportiu, el VPC Andorra i la Federació Andorrana de Rugbi, veuen de manera positiva aquesta iniciativa, però sempre que es mantingui l’essència. El president del VPC va manifestar al Diari que “em sembla bé i pot ser positiu, i estaria bé que hi pogués haver alguna ajuda”, i va assegurar que “el rugbi és un esport molt important a França i segur que això podria ajudar a fer publicitat”. En la mateixa línia va mostrar-se el president de la federació, David Ferré, que va manifestar que “s’han adonat que també s’ha de promocionar l’esport a França, i no només a Espanya. S’ha de mirar geopolíticament i hi ha d’haver un equilibri entre les dues nacions veïnes”.L’encara cap de la federació, però, va mostrar-se molt contundent amb la possibilitat de convertir l’equip en un conjunt d’elit i va assenyalar que “no es pot ni pensar a tenir un equip subvencionat i que l’Estat pagui el 80 o 85 per cent. Que s’ajudi, sí, però que el Govern doni 500.000 euros o dos milions seria ridícul”, i va cloure que “si el rugbi vol pujar que ho paguin els patrocinadors”. Per acabar, Ferré va declarar que “no interessa crear un equip que pugi i que la canalla no pugui jugar, s’ha de tenir visió de futur per l’escola i els 400 joves que hi ha, perquè si no tindria interès social zero”. I per últim va cloure que “no s’ha de comprar i fer un equip de mercenaris, perquè si no quan el Govern tanqués l’aixeta s’acabaria tot”.