Les Crèdit Andorrà GSeries volen reforçar l'espectacle

Actualitzada 11/12/2020 a les 06:55

Marc Basco Andorra la Vella

Les Crèdit Andorrà GSeries encetaran el 9 de gener l’edició del 2021, i ho faran amb una clara aposta per enfortir l’espectacle. Hi haurà quatre cites el 2021 i no pas cinc com era habitual durant els últims anys, i s’apostarà perquè tota l’activitat al Circuit d’Andorra-Pas de la Casa es concentri en una jornada (els dissabtes) de les 16.00 a les 24.00 hores. A més, les posicions de la graella s’invertiran en una de les dues curses perquè hi hagi més acció sobre el traçat.



El campionat tindrà un total de quatre categories i destaca el retorn dels Ice Gladiators dintre del paraigua del certamen, com havia passat durant l’edició del 2019. A més de les motos, hi haurà les classes Giand, dues rodes motiu i side by side.



El director del campionat, Àlex Bercianos, va explicar que s’està treballant amb els ministeris de Salut i d’Esports per establir el protocol, però que “treballarem per garantir la màxima seguretat possible”. En aquest aspecte, es limitarà la participació a setze vehicles a les curses de cotxes, i entre deu i vint als Ice Gladiators.

Entre els participants hi haurà l’actual campió, Xevi Pons, i s’hi esperen noms com Yann Le Potier, Àlex Español, Miquel Socías o Albert Llovera.