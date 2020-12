Es preveu que les dues proves portin uns 2.000 participants

La capital serà l'epicentre del triatló i el ciclisme El ministre Jordi Gallardo i la cònsol d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, a la presentació. SFGA / J. A. VILADOT

Actualitzada 11/12/2020 a les 06:53

Redacció Andorra la Vella

Andorra la Vella serà l’epicentre de les proves de triatló i de ciclisme en ruta de l’Andorra Multisports Festival que el Govern realitzarà l’any que ve juntament amb Ironman. En total, es preveu que aquestes dues disciplines portin 2.000 participants (1.500 al triatló i 500 a la prova de ciclisme) a més d’acompanyants, que suposaria un retorn estimat de 3,6 milions d’euros.



Pel que fa a l’Ironman 70.3 (el triatló) que se celebrarà el 4 de juliol, tot el tram de cursa es realitzarà a la parròquia (seran 21 quilòmetres), la part aquàtica serà al llac d’Engolasters amb 1.900 metres, mentre que els participants també hauran de fer 90 quilòmetres en bicicleta.



La prova de ciclisme en carretera, Andorra 21 Ports, serà per etapes del 24 al 26 de juny, i la capital acollirà la sortida i arribada de les tres jornades, a més del bike park. La participació estarà limitada a 500 persones i els corredors completaran un total de 300 quilòmetres i hauran de pujar la gran majoria de ports del país com ara el port d’Envalira, els Cortals d’Encamp o el coll de la Gallina.



A més d’aquestes dues proves, el Parc Central d’Andorra la Vella també serà l’escenari del village principal de l’esdeveniment durant els 15 dies que durin aquestes competicions.

A més de les proves de triatló i ciclisme en carretera, l’Andorra Multisports Festival que se celebrarà l’any vinent comptarà també amb el Mundial de triatló d’hivern a Sant Julià de Lòria, una prova de BTT per etapes i una de curses de muntanya.