Els Ice Gladiators s'incorporen com a prova dins la competició

Les Crèdit Andorrà GSeries tindrà els Giand com a categoria reina Un dels vehicles dels Giand durant la presentació de les Crèdit Andorrà GSeries Crèdit Andorrà GSeries

Actualitzada 10/12/2020 a les 16:09

Redacció Andorra la Vella

Les Crèdit Andorrà GSeries tindrà els Giand com a categoria reina amb nou vehicles en la graella i començarà el 9 de gener, segons han informat avui Àlex Bercianos, responsable de l’organització i director del Circuit Andorra Pas de la Casa durant l'acte de presentació de la competició. Així mateix, es repetiran les 2RM, vehicles de 2 rodes motrius, i els Side by Side o buggys i s’incorpora com a nova categoria dins de les GSeries, els Ice Gladiators, la competició amb motos.



Bercianos ha concretat que la G1 es disputarà el dia 9 de gener, mentre que la G2 es farà el dissabte 15 i la G3 i la G4, se celebraran els dies 30 de gener i 6 de febrer respectivament. L'hora d’inici de la competició serà les 16.00 hores i es preveu com a hora d’acabament de l’activitat al circuit a mitjanit aproximadament.