El MoraBanc Andorra cau davant el Lokomotiv Kuban en una oda al bàsquet d’atac penalitzat per la pèrdua del rebot

El top-16 haurà d'esperar (100-106) El màxim anotador del MoraBanc Andorra, Haukur Palsson, lluitant per una pilota amb Kevin Hervey, ahir al Poliesportiu. Fernando Galindo

Actualitzada 10/12/2020 a les 06:40

Ivan Álvarez Andorra la Vella

Ara que ha fet 40 anys que John Lennon va ser assassinat davant l’edifici Dakota, a Manhattan, es pot desempolsar una d’aquelles frases amb segell del recordat exbeatle: “Una equivocació és només un error, es converteix en una equivocació quan no l’aconsegueixes corregir.” La relliscada del MoraBanc Andorra al Poliesportiu a l’Eurocup davant el Lokomotiv Kuban Krasnodar (98-102) no va significar res més que això, una errada, bàsicament perquè l’equip tricolor, tot i la derrota, té encara tres pilotes de partit per cordar l’accés al Top-16 per tercer curs consecutiu. No li va arribar al MoraBanc amb la pulsió de Haukur Palsson –21 punts i cinc triples– i amb la bogeria d’endollar-li 100 punts a l’equip rus. El d’Evgeny Pashutin és un bloc atlètic, d’aquells edificat per lluitar pel títol, amb jugadors de campanetes i que arribava al país amb el Top-16 ja precintat, però va decidir mossegar com si s’hi jugués la vida.



Va obrir foc el Lokomotiv Kuban, exhibint encert des de fora i amb un Reggie Lynch inspirat i massís. Tot i les intencions i tenir algun problema per cargolar el rebot, va emergir Haukur Palsson amb tres triples per sostenir un MoraBanc Andorra que va mantenir l’electricitat que demanava la primera mànega, dinàmica i intensa (17-17). Els russos no donaven cap concessió però Hannah i Paulí amb dues dianes més estirava la diferència a +6 (23-17). Cinc triples en set minuts per transmetre por i obtenir abric, just en el punt que el repte s’encaminava més a la lluita física. El grup de Navarro va acabar engreixat el diabòlic primer acte, amb Paulí allargant el seu estat de gràcia i sota la partitura de Hannah, però amb l’assignatura pendent de no concedir segones jugades al Lokomotiv i aplicar més cuir a la defensa (30-26). Amb el genoll esquerre malmès en una acció fortuïta, Paulí va arrufar el nas i va demanar un respir a la banqueta. Un ecosistema que, afegit a la reacció del Kuban Krasnodar (32-39), va obligar Navarro a aturar el partit per primera vegada davant la necessitat de recalcular la ruta. El parcial de sortida de 2 a 13 dels russos demanava a crits un giravolt, formigonar la defensa, endollar-se en atac i incomodar més l’equip al grup de Pashutin. Mentre el ritme de l’equip tricolor llanguia perillosament, s’acumulaven les pèrdues i el Lokomotiv facturava en atac, els arravataments de Hannah i Tunde i un bon tram final de parcial maquillaven el traçat a l’interludi (54-56).



La represa va constatar que el govern del partit seguia a les mans dels jugadors més inspirats del Lokomotiv, al dictat d’uns famolencs Crawford, Cummings i Hervey –que ja va ser un mal de queixal al Basket Halll de Krasnodar–. Palsson, Senglin, Jelinek i Gielo van decidir apujar el volum des del perímetre, la principal arma anotadora quan, sense Diagne ni Tyson, no pots exhibir gaire ullal (81-84) i el destí s’abocava a un darrer quart irresistible. Descamisat i trobant rodet en Jelinek i Senglin, el MoraBanc va deixar anar amarres i es negava a signar la redempció. Els russos, però, no van concedir cap engruna i van deixar sense efecte l’intent final de configuració dels tricolors. El Top-16 passa per Mònaco.