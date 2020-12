Actualitzada 10/12/2020 a les 06:45

Si hi ha un jugador que té una relació estreta amb la Copa del Rei a la plantilla de l’FC Andorra és Víctor Casadesús. El veterà davanter tricolor, tot i deixar clar que “el més important és la lliga”, no amaga la il·lusió que fa poder fer un bon paper a la Copa del Rei, on ja ha disputat prop de 20 partits. L’Andorra visita el Burgos la setmana vinent.