Anglaterra visitarà l'Estadi Nacional el 9 d'octubre

La selecció enceta la fase de classificació de Qatar el 25 de març amb la visita d’Albània

La visita d’Anglaterra a l’Estadi Nacional era un dels grans al·licients per a la selecció andorrana en la fase de classificació per al Mundial de Qatar 2022. L’arribada de Harry Kane, Dele Alli, Sterling, Sancho, Trippier i compa­nyia a l’Estadi Nacional ja té data fixada, un cop la FIFA va descobrir el calendari del Premundial. Per veure les estrelles angleses a Andorra haurem d’esperar fins al 9 d’octubre del 2021, al partit corresponent a la setena jornada de la fase de classificació. Abans, però, el 5 de setembre, la selecció tricolor trepitjarà Wembley per enfrontar-se al grup de Southgate, a