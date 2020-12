Verdú torna a destacar en Copa d'Europa amb un 15è lloc a Zinal

L'esquiador andorrà suma 16 punts més i se situa provisionalment en 25a plaça a la general de gegant

Actualitzada 09/12/2020 a les 17:31

Redacció Andorra la Vella

Després de la 19a posició de la setmana passada al gegant de Gurgl, Joan Verdú ha tornat a assolir un altre resultat destacat en Copa d'Europa. En aquest cas ha estat a Zinal (Suïssa), on ha obtingut un 15è lloc, el segon millor que ha aconseguit en una cursa de gegant del circuit continental, darrere del 10è lloc a Davos el gener del 2017. En la primera mànega, l'andorrà ha registrat el 23è millor temps, però en la segona ha acabat amb el setè temps més destacat, fet que li ha permés assolir el 15è lloc final amb un registre total de 2'22''02, quedant-se a 2''51 del millor, el francès Cyprien Sarrazin. "Estic molt content d'aquest principi de temporada. El genoll no em fa mal, no em dona cap problema i estic amb molta confiança i motivat", ha destacat l'esquiador de la FAE.



A més, Verdú ha marcat 15 punts més, que se sumen als 12 de Gurgl i ja n'acumula 28, els quals el situen en la 25a plaça de la general. "Amb aquests bons resultats a Copa d'Europa agafaré el dorsal per les properes curses i això em donarà un plus d'avantatge per poder seguir pujant en la classificació", ha indicat Verdú.



De la seva banda, Àxel Esteve no ha pogut finalitzar la primera mànega.