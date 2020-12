Inhabilitació desestimada

La FIFA no atén la demanda presentada per Ildefons Lima, que sol·licitava la renúncia de Fèlix Álvarez de president de la FAF

Ivan Álvarez Andorra la Vella

La comissió disciplinària de la FIFA ha deixat sense efecte i, de fet, no ha valorat la demanda presentada al setembre per Ildefons Lima, que demanava la inhabilitació per a tota la vida i una sanció econòmica de més de 10.000 francs suïssos per al president de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), Fèlix Álvarez.



En aquest sentit, la FIFA va notificar ahir per escrit a la federació que tots els càrrecs presentats pel central contra Álvarez “han estat desestimats”, i que tots els procediments disciplinaris iniciats contra el màxim mandatari de la FAF “es declaren tancats”. Fèlix Álvarez, en declaracions al Diari, va assenyalar que “certament estic content per la resolució i teníem l’esperança que fos així”. La FAF, un cop rebuda la demanda d’Ilde Lima, va elaborar un informe d’al·legacions per defensar Álvarez davant la FIFA dels fets que se li inculpaven –la vulneració dels drets i de la llibertat d’expressió [de Lima]– i que, s’entén, ha donat els seus fruits. “Mai tens la certesa que en un cas així puguin fallar al teu favor i sempre es té alguna reserva, però han desestimat tots els càrrecs que va presentar contra mi i estic satisfet”, va destacar el president de la FAF. La demanda presentada per Lima davant la FIFA era només cap a Fèlix Álvarez com a president de la federació, com a persona física, exonerant en bloc la resta de la junta. “Ja vaig dir que això em semblava incoherent”, va recordar Álvarez. “El comitè de disciplina de la FIFA ens ha donat la raó i suposo que ha interpretat exactament el mateix que vaig interpretar jo”, va afegir.



Un cop resolta la demanda presentada davant la FIFA, Álvarez i la junta directiva de la FAF ha d’abordar el mateix cas obert a Andorra. “Sempre he intentat trobar-hi una solució, però, és clar, si el 15 de setembre ja va entrar la primera denúncia a la Batllia vol dir que, des del primer moment, [Lima] no tenia gaire interès a solucionar-ho”. Es tracta de la querella criminal que el futbolista va presentar contra la directiva de la FAF –en dos terminis, amb una ampliació– i que, ara, la jutgessa Azahara Cascales,la mateixa batlle encarregada d’instruir l’operació Cautxú, ha admès a tràmit. Properament seran cridats a declarar les parts implicades i, per començar a preparar i gestionar la situació, la Federació Andorrana de Futbol tancarà els serveis d’un assessor jurídic per donar suport a la junta de la FAF durant el temps que el procés estigui obert. Álvarez va insistir en la seva intenció de poder trobar una solució, “depenent de com es tanqui la querella d’Andorra”. Ara bé, “si Lima fa el pas per apropar posicions jo estaré encantat de parlar”, va cloure.