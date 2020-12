La 'crono' del Pas s'ajorna al gener i serà en format diürn

Actualitzada 08/12/2020 a les 06:51

Ivan Álvarez Soldeu

La Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) va presentar ahir la dinovena edició de la Park Piolets Copa d’Andorra d’esquí de muntanya. La novetat més destacada, en un calendari totalment condicionat per la crisi sanitària, és el canvi de format de la vertical al Pas de la Casa. Aquesta prova serà enguany diürna per intentar adaptar-la a la nova situació, es trasllada al gener i es farà un nou itinerari. Cada prova tindrà el seu protocol sanitari aprovat pel ministeri de Salut i si no hi ha cap canvi, la majoria de les curses tindran una sortida de corredors individual o per parelles. Les set proves que es disputaran i que, per tant, puntuaran per a la Park Piolets Copa d’Andorra són: la 3 Fronteres Dynafit-Grandvalira –el 31 de desem­bre–, la Vertical del Pas de la Casa, la Cronoescalada nocturna Grandvalira, La Sportiva Andorra Skimo 10, La Sportiva Andorra Skimo 2, la Font Blanca i la Travessa Ransol-la Ser­rera, el cap de setmana del 3 i 4 d’abril. Aquestes dues darreres proves seran per equips i es poden fer ambdues com una sola cursa per etapes sota el nom de Les 2 Valls. A més, la FAM s’ha adaptat a les categories validades per la Federació Internacional i introdueix la sub-18.